Трамп считает газопровод "Северный поток-2" выбором Меркель

Трамп назвал неудобным то, что член НАТО платит России миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" является выбором канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом он заявил в интервью Fox News после саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

В частности, Трамп в очередной раз подчеркнул, что Германия платит России миллиарды долларов, хотя и является членом НАТО.

"Она (Меркель, - ред.) платит России миллиарды долларов. Это ее выбор, но поступать так, будучи членом НАТО, довольно неудобно", - заявил Трамп.

Напомним, до саммита в Хельсинки Трамп называл "Северный поток-2" полной катастрофой.

"Я считаю, что "Северный поток-2" - это полная катастрофа. Это ужасно, что Германия имеет газопровод из России. Мне сообщали, что до 70% энергоресурсов Германии после строительства нового газопровода будет поставляться из России. Как вы можете говорить о мире, если Россия имеет такое влияние в вашей стране?", - заявил Трамп на пресс-конференции с премьером Британии Терезой Мэй.

Также президент США неоднократно подчеркивал, что Германия находится "полностью под контролем" и "в плену у России" в вопросе проекта газопровода.