Трамп вважає газопровід "Північний потік-2" вибором Меркель

Трамп назвав незручним те, що член НАТО сплачує Росії мільярди доларів

Президент США Дональд Трамп вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" є вибором канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News після саміту з російським лідером Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Зокрема, Трамп в черговий раз підкреслив, що Німеччина платить Росії мільярди доларів, хоча і є членом НАТО.

"Вона (Меркель, - ред.) платить Росії мільярди доларів. Це її вибір, але чинити так, будучи членом НАТО, досить незручно", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що до саміту в Гельсінкі Трамп називав "Північний потік-2" повною катастрофою.

"Я вважаю, що "Північний потік-2" - це повна катастрофа. Це жахливо, що Німеччина має газопровід з Росії. Мені повідомляли, що до 70% енергоресурсів Німеччини після будівництва нового газопроводу буде поставлятися з Росії. Як ви можете говорити про мир, якщо Росія має такий вплив у вашій країні?", - Трамп заявив на прес-конференції з прем'єром Британії Терезою Мей.

Також президент США неодноразово підкреслював, що Німеччина знаходиться "повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу.