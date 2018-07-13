Трамп: "Северный поток-2" - это полная катастрофа

Трамп сообщил, что обсудит вопрос строительства "Северного потока-2" с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Евросоюз и Германию за согласие на строительство Россией "Северного потока-2". Об этом он говорил во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй по результатам встречи 13 июля, передает "Громадське".

"Я считаю, что "Северный поток-2" - это полная катастрофа. Это ужасно, что Германия имеет газопровод из России. Мне сообщали, что до 70% энергоресурсов Германии, после постройки нового газопровода, будет поставляться из России. Как вы можете говорить о мире, если Россия имеет такое влияние в вашей стране?", - заявил Трамп.

Кроме этого, Трамп сообщил, что обсудит вопрос строительства "Северного потока-2" во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 16 июля.

Напомним, 11 июля Трамп заявил, что Германия "полностью под контролем" и "в плену у России" в вопросе проекта газопровода.

Трамп отметил, что США тратят ресурсы на защиту Германии, в то время как европейская страна заключает энергетическую сделку с РФ.

Президент США, вероятно, имел в виду газопровод "Северный поток-2", который может удвоить объем газа, который Россия поставляет напрямую в Германию, минуя транзитные страны, такие как Украина. Против проекта выступили США и некоторые члены ЕС.