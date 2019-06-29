Трамп на саммите G20 допустил завершение торговой войны с Китаем

В Японии в рамках саммита "Большой двадцатки" началась встреча лидеров США и Китая - Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Перед встречей Трамп заявил в субботу, 29 июня, что он открыт для торговой сделки с президентом Китая, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, достижение этой сделки "было бы монументальным", поскольку помогло бы ослабить напряженность или же наоборот - ввергнуть две крупнейшие экономики мира в более глубокую торговую войну.

"На самом деле, я думаю, что мы были очень близки (к подписанию сделки, - ред.)... Но это было бы исторически, если бы мы могли заключить соглашение о справедливой торговле. Мы полностью открыты для этого", - сказал Трамп в кулуарах встречи Группы 20 (G20) в Осаке, добавив, что надеется на продуктивную встречу с лидером Китая.

Си Цзиньпин в свою очередь перед встречей заявил Трампу о готовности обсудить ключевые проблемы отношений Китая и США, пишет "Синьхуа".

"Несмотря на изменения международной ситуации, основной факт остается неизменным: и Китай, и США получают выгоды от сотрудничества и проигрывают от конфронтации", - сказал Си Цзиньпин.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о расширенной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на саммите G-20.