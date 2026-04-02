Трамп руйнує НАТО: Politico назвало неочевидну перевагу для Європи

Видання провело розмови з 24 міністрами, чиновниками та дипломатами і з'ясувало, як змінюється реакція ЄС у відповідь на заяви Трампа.

Трамп проти всіх

Після того як Іспанія, Велика Британія та Франція відмовили США у використанні своїх баз і повітряного простору під час війни проти Ірану, Трамп різко загострив риторику. Він назвав НАТО "паперовим тигром" та пообіцяв переглянути членство США в альянсі.

Прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера президент неодноразово іменував "не Вінстоном Черчиллем". У відповідь Стармер заявив: "Яким би не був тиск на мене та інших, яким би не був галас, я діятиму в національних інтересах Британії".

Про що була закрита вечеря у Гельсінкі

Минулого тижня 10 європейських лідерів зібралися на закриту вечерю у Музеї Маннергейма у Фінляндії - без помічників і посадовців. Обговорювали одне: що робити з НАТО і як реагувати на Трампа.

Учасники погодилися, що тиск з боку США лише посилюється. Але підтримати американські бомбардування Ірану відмовилися всі.

"Ці 10 країн завжди були дуже близькими одна до одної, але я б сказав, що зараз вони ще ближчі", - сказав один із учасників переговорів.

Зруйнував НАТО - об'єднав Європу

НАТО фактично паралізоване. "Цілком очевидно, що НАТО вже розвалюється", - заявив чиновник ЄС, додавши: "Ми не можемо чекати, поки воно повністю помре".

Але є зворотній бік. Один із дипломатів ЄС констатував: Трамп "зруйнував" трансатлантичні відносини - і водночас "об'єднав" Європу у протистоянні цій війні.

Колишній директор з планування НАТО Фабріс Потьє додав: "Трамп стикається з наслідками свого одностороннього підходу та того, що сприймав Європу як належне".

ЄС вже виділяє 150 мільярдів євро кредитів на оборону. Паралельно Брюссель вивчає статтю 42.7 договору ЄС - пункт про взаємну оборону між країнами блоку.

Як зазначає Politico, намагаючись тиснути на союзників, Трамп лише прискорив те, чого Європа роками не могла досягти самостійно - реальну оборонну єдність.

Нагадаємо, Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні через програму НАТО PURL, якщо Європа не допоможе розблокувати Ормузьку протоку.

Під тиском кілька країн змушені були терміново підписати спільну заяву про підтримку безпечного судноплавства в регіоні.