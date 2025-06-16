Трамп розширює депортацію мігрантів: яким містам загрожують "чистки"

Президент Дональд Трамп доручив федеральним службам розширити зусилля з примусової депортації мігрантів у найбільших містах країни, щоб зменшити негативний вплив цих заходів на ключові галузі американської економіки.

"Співробітникам Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE) наказано зробити все можливе для досягнення надзвичайно важливої мети - реалізації найбільшої Програми Масової Депортації в Історії", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Президент підкреслив, що слід активізувати заходи з затримання та депортації нелегальних мігрантів у таких мегаполісах, як Лос-Анджелес, Чикаго та Нью-Йорк, де "проживають мільйони нелегалів".

Ця заява пролунала на тлі протестів і судових позовів, що супроводжують реалізацію нових імміграційних ініціатив адміністрації.

Рішення про посилення міграційного контролю у великих містах, де переважає електорат демократів, було ухвалене після того, як глава Білого дому визнав негативні наслідки міграційної політики для сільських регіонів, що зазнали відтоку працівників аграрного сектору.

Президент пообіцяв напрацювати нові підходи, які б дозволили врахувати інтереси роботодавців у сільському господарстві та готельній сфері.

Програма депортації Трампа

Трамп балотувався у президенти з наміром реалізувати найбільшу депортаційну програму в історії США і швидко почав реалізовувати її на початку другого терміну.

Згідно з оприлюдненою на початку червня статистикою, кількість робочої сили в країні у травні скоротилася, зокрема через наймасштабніше з 2020 року зменшення кількості іноземних працівників.

Ініціатива президента пролунала напередодні саміту лідерів "Групи семи" (G7), що відбувається в Канаді.