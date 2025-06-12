"Бій" за Лос-Анджелес: у судову війну Каліфорнії й Трампа втрутився Мін'юст

Міністерство юстиції США оголосило свою позицію щодо рішення президента Дональда Трампа направити військових до Лос-Анджелеса. Надалі усе вирішить Федеральний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мін'юст закликав Федеральний суд не втручатися у рішення адміністрації Трампа щодо розгортання Національної гвардії та підрозділів морської піхоти для реагування на протести проти депортацій у Лос-Анджелесі.

В поданні до суду, уряд США зазначив, що не існує "права вето з боку порушників" на виконання федерального законодавства, а глава держави має всі конституційні та законодавчі повноваження для залучення Нацгвардії та морської піхоти для припинення актів насильства.

Юристи Мін’юсту вважають вимогу Каліфорнії обмежити дії військових охороною лише федеральної власності та персоналу незаконною, й охарактеризували її як "грубе політичне шоу".

Федеральний суддя Чарльз Бреєр у Сан-Франциско призначив слухання у справі на другу половину четверга, 12 червня.

Судове протистояння розширюється

Видання нагадало, що днями між президентом США та губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом виникла публічна суперечка щодо спроб придушити заворушення у місті.

Ньюсом назвав рішення про направлення військових незаконним, а Трамп, заявив, що губернатора слід притягнути до відповідальності за його реакцію на протести.

Офіс губернатора Ньюсома та генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, наразі не надали коментарів щодо позиції Міністерства юстиції.

У Bloomberg зазначили, що цей конфлікт став черговим етапом ширшого судового протистояння, яке стосується меж повноважень виконавчої влади президента Трампа.

Думка штатів розділилася

В оприлюдненій у середу спільній заяві, генеральні прокурори-демократи з 18 штатів, зокрема Нью-Йорка та Іллінойсу, заявили, що розгортання військ є "незаконним, неконституційним і недемократичним", оскільки відбулося без згоди Каліфорнії.

Водночас, у відповідному судовому поданні 19 штатів і територія Гуам підтримали дії адміністрації Трампа, наголосивши, що використання Нацгвардії без згоди штату є "відповідальним, конституційно обґрунтованим і законодавчо дозволеним".

Серед лідерів штатів, які підтримали рішення Трампа, - губернатор Техасу, республіканець Грег Ебботт. Він заявив, що за потреби також залучатиме Нацгвардію під час протестів, запланованих у його штаті на 14 червня.

Губернатор Флориди, республіканець Рон Десантіс, запропонував направити до Каліфорнії бійців Державної гвардії Флориди для допомоги у забезпеченні порядку, однак, за даними Orlando Sentinel, Ньюсом відхилив цю пропозицію.

За словами генерал-майора армії США Ніава Кнелла, понад 2 тисячі військовослужбовців Нацгвардії, підпорядкованих федеральній владі, були залучені до охорони людей та об'єктів шляхом патрулювання, несення служби на спостережних пунктах та охорони периметрів федеральних будівель.

Ще понад 700 морських піхотинців наразі проходять підготовку для виконання аналогічних операцій.