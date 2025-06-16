Трамп расширяет депортацию мигрантов: каким городам угрожают "чистки"

Президент Дональд Трамп поручил федеральным службам расширить усилия по принудительной депортации мигрантов в крупнейших городах страны, чтобы уменьшить негативное влияние этих мер на ключевые отрасли американской экономики.

"Сотрудникам Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) приказано сделать все возможное для достижения чрезвычайно важной цели - реализации крупнейшей Программы Массовой Депортации в Истории", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент подчеркнул, что следует активизировать меры по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в таких мегаполисах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где "проживают миллионы нелегалов".

Это заявление прозвучало на фоне протестов и судебных исков, сопровождающих реализацию новых иммиграционных инициатив администрации.

Решение об усилении миграционного контроля в крупных городах, где преобладает электорат демократов, было принято после того, как глава Белого дома признал негативные последствия миграционной политики для сельских регионов, подвергшихся оттоку работников аграрного сектора.

Президент пообещал наработать новые подходы, которые бы позволили учесть интересы работодателей в сельском хозяйстве и гостиничной сфере.

Программа депортации Трампа

Трамп баллотировался в президенты с намерением реализовать крупнейшую депортационную программу в истории США и быстро начал реализовывать ее в начале второго срока.

Согласно обнародованной в начале июня статистике, количество рабочей силы в стране в мае сократилось, в частности из-за самого масштабного с 2020 года уменьшения количества иностранных работников.

Инициатива президента прозвучала накануне саммита лидеров "Группы семи" (G7), который проходит в Канаде.