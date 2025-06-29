Трамп не розраховує продовжувати паузу: 9 липня мита США можуть набути чинності

США можуть не встигнути укласти угоди до 9 липня

Видання зазначає, що раніше цього року Трамп і його радники виклали амбітні плани на період торговельних переговорів. Зокрема, вони заявляли, що ведуть переговори з десятками торговельних партнерів про скорочення торгового дефіциту та усунення бар'єрів.

У п'ятницю глава Мінфіну США Скотт Бессент висловив сумнів щодо термінів укладення угод. Він сказав, що країни звертаються до Вашингтона "з дуже вигідними пропозиціями", проте не всі вони можуть побути завершеними до дати, коли тарифи Трампа на імпорт набудуть чинності.

"Якщо ми зможемо підписати 10 або 12 із 18 важливих угод (є ще 20 важливих угод - ред.), то, я думаю, ми зможемо завершити торгівлю до Дня праці", - сказав Бессент в одному з інтерв'ю.

Bloomberg зазначає, що поки незрозуміло, наскільки всеосяжними будуть торговельні угоди, які адміністрація сподівається укласти.

Зокрема, угода з Британією, яку Трамп розхвалював як всеосяжну, все ще залишила невирішені критичні моменти. Крім того, нещодавно підписана угода з Китаєм залишає без відповіді питання з приводу торгівлі фентанілом і доступу американських експортерів на китайські ринки.

Нещодавно Трамп припустив, що Індія - одна з країн, яка може бути близька до укладення угоди. Зазначається, що група індійський торгових чиновників провела зустрічі з офіційними особами у Вашингтоні минулого тижня.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, адміністрація Трампа у квітні цього року запровадила імпортні мита проти більшості торговельних партнерів США. Тарифи коливалися від 10% до 49%.

Однак незабаром Трамп оголосив паузу в митах на 90 днів, до 9 липня, щоб укласти з країнами торговельні угоди. При цьому базове мито в розмірі 10% все ж набуло чинності.

Говорячи про листи, Трамп днями анонсував, що вже найближчим часом іноземні уряди їх отримають. У них будуть вказані розміри мит, які цим країнам доведеться платити за імпорт товарів у США.

Зазначимо, що йдеться про ті держави, які не укладуть угоди з Вашингтоном.

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