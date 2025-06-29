Трамп не рассчитывает продлевать паузу: 9 июля пошлины США могут вступить в силу

США могут не успеть заключить сделки к 9 июля

Издание отмечает, что ранее в этом году Трамп и его советники изложили амбициозные планы на период торговых переговоров. В частности, они заявляли, что ведут переговоры с десятками торговых партнеров о сокращении торгового дефицита и устранении барьеров.

В пятницу глава Минфина США Скотт Бессент выразил сомнение относительно сроков заключения сделок. Он сказал, что страны обращаются к Вашингтону "с очень выгодными предложениями", однако не все они могут побыть завершены к дате, когда тарифы Трампа на импорт вступят в силу.

"Если мы сможем подписать 10 или 12 из 18 важных соглашений (есть еще 20 важных соглашений - ред.), то, я думаю, мы сможем завершить торговлю к Дню труда", - сказал Бессент в одном из интервью.

Bloomberg отмечается, что пока неясно, насколько всеобъемлющими будут торговые соглашения, которые администрация надеется заключить.

В частности, сделка с Британией, которую Трамп расхваливал как всеобъемлющую, все еще оставлен нерешенные критические моменты. Кроме того, недавно подписанное соглашение с Китаем оставляет без ответа вопросов по поводу торговли фентанилом и доступа американских экспортеров на китайские рынки.

Недавно Трамп предположил, что Индия - одна из стран, которая может быть близка к заключению сделки. Отмечается что группа индийский торговых чиновников провела встречи с официальными лицами в Вашингтоне на прошлой неделе.

Тарифы Трампа

Напомним, администрация Трампа в апреле этого года ввела импортные пошлины против большинства торговых партнеров США. Тарифы колебались от 10% до 49%.

Однако вскоре Трамп объявил паузу в пошлинах на 90 дней, до 9 июля, чтобы заключить со странами торговые сделки. При этом базовая пошлина в размере 10% все же вступила в силу.

Говоря о письмах, Трамп на днях анонсировал, что уже в ближайшее время иностранные правительства их получат. В них будут указаны размеры пошлин, которые этим странам придется платить за импорт товаров в США.

Отметим, что речь идет о тех государствах, которые не заключат сделки с Вашингтон.

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