Трамп розповів про свої пріоритети у перший тиждень на посту президента США

Трамп зазначив, що темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила, а також слово справедливість".

Він підкреслив, що планує підписати "рекордну" кількість указів. На запитання про те, чи йдеться про понад сотню указів, лідер сказав: "Ну, принаймні в цій категорії".

Також 47-й президент США планує відвідати Лос-Анджелес, де огляне збитки від лісових пожеж. За словами Трампа, депортація нелегальних іммігрантів буде для нього пріоритетом.

"Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, у яких містах, тому що ситуація змінюється. І не думаю, що ми хочемо говорити, у якому місті. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вигнати злочинців з нашої країни", - сказав політик.

Щодо заборони соцмережі TikTok у США, він допустив відтермінування її на 90 днів і додав, що оголосить рішення в понеділок, 20 січня.

"Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглянемо. 90-денне продовження - це те, що, схоже, буде зроблено, тому що це доречно. Ви знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися", - заявив Трамп.