Трамп розповів скільки ще може тривати війна в Україні

Позиція Трампа щодо завершення війни

Дональд Трамп у виборчій кампанії та після вступу на посаду президента США пообіцяв швидко закінчити війну між Україною та Росією.

Днями глава Білого дому почав робити відверто проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни чинне керівництво України.

Згодом Трамп скорегував позицію: звинуватив у початку війни Росію, але одночасно звинуватив у вторгненні екс-президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

Крім того, президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив його у тому, що за три роки український лідер нічого не зробив для завершення війни.

Одним з етапів підписання мирного договору, Трамп вважає угоду про передачу під контроль США частини природних ресурсів України та Росії. Зокрема йдеться про рідкісноземельні метали. Таким чином, Україна начебто має розрахуватися зі США за 360 млрд доларів військової та фінансової допомоги.

Трамп заявив, що цього тижня президент Зеленський має відвідати Вашингтон і підписати погоджений Україною та США варіант угоди про корисні копалини.

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