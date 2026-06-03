Трамп розповів, скільки може тривати блокада Ормузу

Президент США заявив, що переговори між Вашингтоном і Тегераном продовжуються та, за його оцінкою, просуваються досить швидко. Одним із ключових питань залишається ситуація навколо Ормузької протоки - одного з найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою.

За словами Трампа, меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном може відкрити шлях до відновлення судноплавства вже цього тижня.

Водночас американський лідер не виключив, що військово-морська блокада навколо Ормузької протоки може тривати до Дня праці у США, який цього року припадає на 7 вересня. Водночас він вважає такий сценарій малоймовірним і розраховує на швидше врегулювання ситуації.

"Я не знаю. Тобто, я думаю, що це може бути, але я вважаю це малоймовірним. Я думаю, що ми це отримаємо. Я думаю, що це вирішиться досить швидко", - пояснив Трамп.

Він також зазначив, що переговорний процес із Тегераном уже стикався з труднощами. Серед причин він назвав затримки в обміні повідомленнями та розбіжності між сторонами щодо окремих питань.

Попри це президент США позитивно оцінив перебіг діалогу.

За його словами, переговори з Іраном "швидко розвиваються".