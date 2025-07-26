Трамп розповів про шанси укладення торговельної угоди США з ЄС

Шанси укласти торговельну угоду між Сполученими Штатами та Європейським Союзом становлять 50 на 50.

"Я б сказав, що у нас є 50 на 50 шансів, можливо, навіть менше, але 50 на 50 шансів укласти угоду з ЄС", - сказав глава держави у п'ятницю, 25 липня, перед від'їздом до Шотландії, де він проведе наступні чотири дні.

Трамп додав, що угода з ЄС вимагатиме від блоку "знизити свої тарифи".

У рамках візиту, в неділю очільник Білого дому планує зустрітися з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити укладення нової торговельної угоди.

Задля уникнення нової трансатлантичної торговельної війни, ЄС готовий погодитися на базову ставку тарифів у 15% на більшість товарів, включно з автомобілями.

Фон дер Ляєн заявила, що вона мала хорошу розмову з Трампом в п'ятницю та що вони домовилися зустрітися в Шотландії, щоб обговорити трансатлантичні торговельні відносини "і те, як ми можемо зберегти їх міцними".