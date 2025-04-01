Трамп розповів, які країни має намір відвідати на Близькому Сході

Чому Трамп хоче в Саудівську Аравію

Нагадаємо, вчора Axios опублікувало матеріал, згідно з яким Білий дім розглядає можливість поїздки Трампа до Саудівської Аравії. Офіційний план ще не затверджено, але як писали, все очікується в травні. Причому самі саудівці хочуть, щоб президент США приїхав після припинення вогню в Україні.

Поїздка, яка має відбутися, стане першим закордонним візитом Трампа як президента після того, як він знову повернувся в Білий дім. Під час першого терміну Саудівська Аравія стала першою країною, куди він приїхав, і Трамп нещодавно пояснив, чому його вибір був саме таким.

"Минулого разу, коли я був у Саудівській Аравії, я поставив її на перше місце в списку, тому що вони погодилися купити на 450 мільярдів доларів американських товарів, військових та інших. Я погодився зробити це знову, але - і вони погодилися витратити близько трильйона доларів грошей у наші американські компанії, що для мене означає робочі місця", - сказав Трамп.

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