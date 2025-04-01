Трамп рассказал, какие страны намерен посетить на Ближнем Востоке

Почему Трамп хочет в Саудовскую Аравию

Напомним, вчера Axios опубликовало материал, согласно которому Белый дом рассматривает возможность поездки Трампа в Саудовскую Аравию. Официальный план еще не утвержден, но как писали, все ожидается в мае. Причем сами саудовцы хотят, чтобы президент США приехал после прекращения огня в Украине.

Поездка, которая должна состоятся, станет первым зарубежным визитом Трампа в качестве президента после того, как он вновь вернулся в Белый дом. Во время первого срока Саудовская Аравия стала первой страной, куда он приехал, и Трамп недавно объяснил, почему его выбор был именно таким.

"В прошлый раз, когда я был в Саудовской Аравии, я поставил ее на первое место в списке, потому что они согласились купить на 450 миллиардов долларов американских товаров, военных и других. Я согласился сделать это снова, но - и они согласились потратить около триллиона долларов денег в наши американские компании, что для меня означает рабочие места", - сказал Трамп

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