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Трамп розповів, яка доля чекає на "найгірших злочинців-нелегалів"

Вашингтон, Середа 29 січня 2025 22:25
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Трамп розповів, яка доля чекає на "найгірших злочинців-нелегалів" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Найгірших злочинців-нелегалів депортуватимуть зі США на об'єкт у Гуантанамо (Куба). Там обладнають центр для розміщення депортованих мігрантів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Американський лідер заявив, що сьогодні, 29 січня, він підпише указ, яким доручить Міністерству оборони і Міністерству внутрішньої безпеки підготувати центр для мігрантів на 30 000 осіб на базі Гуантанамо. Цей об'єкт використовувався для утримання ув'язнених військових, а також кількох причетних до терактів 11 вересня.

"У нас є 30 000 місць у Гуантанамо, щоб утримувати під вартою найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу", - наголосив Трамп.

За його словами, деякі з нелегалів настільки "небезпечні", що США не хочуть відправляти їх назад на батьківщину, тому вони будуть розміщені в Гуантанамо.

Депортація нелегалів

Нагадаємо, після інавгурації Дональда Трампа в США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів.

При цьому прессекретар Білого дому Каролін Лівітт запевнила, що Трамп готується до "найбільшої операції" з масової депортації в історії США.

За її словами, під час депортації у США сфокусуються на насильницьких злочинцях.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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