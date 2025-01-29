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Трамп рассказал, какая судьба ждет "худших преступников-нелегалов"

Вашингтон, Среда 29 января 2025 22:25
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Трамп рассказал, какая судьба ждет "худших преступников-нелегалов" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Худших преступников-нелегалов будут депортировать из США на объект в Гуантанамо (Куба). Там оборудуют центр для размещения депортированных мигрантов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Американский лидер заявил, что сегодня, 29 января, он подпишет указ, которым поручит Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности подготовить центр для мигрантов на 30 000 человек на базе Гуантанамо. Этот объект использовался для содержания заключенных военных, а также нескольких причастных к терактам 11 сентября.

"У нас есть 30 000 мест в Гуантанамо, чтобы содержать под стражей худших преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу", - подчеркнул Трамп.

По его словам, некоторые из нелегалов настолько "опасны", что США не хотят отправлять их обратно на родину, поэтому они будут размещены в Гуантанамо.

Депортация нелегалов

Напомним, после инаугурации Дональда Трампа в США началась масштабная депортация нелегальных мигрантов.

При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заверила, что Трамп готовится к "крупнейшей операции" по массовой депортации в истории США.

По ее словам, во время депортации в США сфокусируются на насильственных преступниках.

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