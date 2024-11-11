Трамп розповів, хто відповідатиме за кордони США у його команді

Як пише видання, Трамп написав про це у неділю ввечері у своїй соцмережі Thuth Social. Відомо, що Хоман є колишнім виконувачем обов'язків директора імміграційної та митної служби США (ICE).

"Я радий оголосити, що колишній директор ICE та вірний прихильник прикордонного контролю Том Халан приєднатиметься до адміністрації Трампа і відповідатиме за кордони нашої країни", - повідомив він.

Також новообраний президент США додав, що окрім нагляду за південними та північними кордонами, а також за "морською та авіаційною безпекою", Хоман "відповідатиме за всю депортацію нелегальних іноземців назад до країни їхнього походження", що є центральною частиною його порядку денного.

За словами Трампа, у нього "не було сумнівів", що Хоман "зробить фантастичну та довгоочікувану роботу".

AP зазначає, що така роль не вимагає затвердження Сенатом.

"Очікувалося, що Хоману запропонують посаду, пов'язану з кордоном та обіцянкою Трампа розпочати найбільшу в історії країни операцію з депортації", - йдеться у публікації видання.