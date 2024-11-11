Трамп рассказал, кто будет отвечать за границы США в его команде

Как пишет издание, Трамп написал об этом в воскресенье вечером в своей соцсети Thuth Social. Известно, что Хоман является бывшим исполняющим обязанности директора иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

"Я рад объявить, что бывший директор ICE и верный сторонник пограничного контроля Том Халан присоединиться к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны", - сообщил он.

Также новоизбранный президент США добавил, что помимо надзора за южными и северными границами, а также за "морской и авиационной безопасностью", Хоман "будет отвечать за всю депортацию нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения", что является центральной частью его повестки дня.

По словам Трампа, у него "не было сомнений", что Хоман "сделает фантастическую и долгожданную работу".

AP отмечает, что такая роль не требует утверждения Сенатом.

"Ожидалось, что Хоману предложат должность, связанную с границей и обещанием Трампа начать крупнейшую в истории страны операцию по депортации", - говориться в публикации издания.