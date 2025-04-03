Трамп розпочав глобальну торгівельну війну: що відомо

Під час виступу у Вашингтоні біля Білого дому Трамп оголосив, що застосує щонайменше 10% мита для всіх експортерів до США, та ще більші мита для приблизно 60 країн, щоб протистояти великим торговим дисбалансам зі Штатами.

До такого переліку входять деякі з найбільших торговельних партнерів США, такі як Європейський Союз, Японія, В'єтнам, а також Китай. Останній зараз стикається з митом, яке перевищує 50%.

Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у США у зв'язку з розміром торгового дефіциту, що дозволяє йому використовувати спеціальні повноваження для встановлення тарифів.

Також президент США оголосив про введення 25% мита для всіх іноземних автовиробників.

Зазначимо, щодо України запроваджують окремий тариф на імпорт у розмірі 10%.

Нові взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня. Між тим мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Загалом в оприлюдненому Білим домом переліку, до яких застосовуватимуться нові мита, вказані 183 країн та Європейський Союз. Нижче наведено деякі з них, та додамо загальний список у фото-таблиці.

Камбоджа - 49%

В'єтнам - 46%

Шрі-Ланка - 44%

Таїланд - 36%

Китай - 34%

Бангладеш - 34%

Тайвань - 32%

Індонезія - 32%

Швейцарія - 31%

Південна Африка - 30%

Пакистан - 29%

Південна Корея - 25%

Японія - 24%

Малайзія - 24%

ЄС - 20%

Ізраїль - 17%

Філіппіни - 17%

Велика Британія - 10%

Бразилія - 10%

Сінгапур - 10%

Чилі - 10%

Україна - 10%.

Які винятки

Варто зазначити, що наразі нові тарифні заходи не стосуються Канади та Мексики, які залучені в окрему суперечку щодо тарифів із США.

Крім того, США не застосовуватимуть нові мита на деяку продукцію: серед них автомобілі, окремі вироби зі сталі/алюмінію та авто/автозапчастини, напівпровідники, пиломатеріали, злитки, мідь, фармацевтичні препарати, енергія та інші певні корисні копалини, які недоступні у США.

Додамо, що взаємні мита з боку США не поширюються на Білорусь, Кубу, Росію та КНДР.

Тарифи для країн Азії

Міністр фінансів США Скотт Бессент вже підтвердив, що для Китаю буде тариф у 54% (34% оголошені додаються до вже існуючих 20%, які Трамп уже запровадив цього року у зв'язку з торгівлею фентанілом).

Це означає, що багато китайського імпорту стикаються з тарифами, що перевищують 50%. Згідно з оцінками Bloomberg Economics, вони достатньо високі, щоб знищити більшу частину торгівлі між США та Китаєм до кінця цього десятиліття.

Трамп також оголосив, що припинить безмитну доставку невеликих посилок з Китаю за так званим виключенням de minimis.

Що стосується близьких американських партнерів в Азії, то для Японії та Південної Кореї запроваджуються взаємні ставки в середньому в 20%, тобто майже вдвічі більше, ніж для В'єтнаму.

США закликають країни не вживати контрзаходів

Західні оглядачі назвали такий крок з боку американського лідера "драматичною ескалацією торгівельної війни Трампа". Як пише Bloomberg, це, ймовірно, спричинить негайну відповідь з боку інших країн.

При цьому глава Мінфіну США Скотт Бессент після виступу Трампа закликав інші країни не застосовувати контрзаходи, порадив "не мститися", та натякнув, що мита можуть бути збільшені.

Тут варто зазначити, що президент США допустив можливість зниження тарифних ставок, якщо торгові партнери вживуть заходів, які сприятимуть американському експорту. Трамп закликав іноземних лідерів "скасувати власні тарифи, зняти бар'єри" та "не маніпулювати своїми валютами".

Реакція у світі та в економіці

Європейський Союз, який підпадає під 20% мито, готує надзвичайні заходи у відповідь для захисту своєї економіки,

Зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн вранці у своєму виступі, що транслювалося в акаунті на Х, заявила, що рішення Штатів про універсальні тарифи завдає шкоди споживачам у світі, бізнесу, та особливо - трансатлантичним економічним відносинам.

За її словами, Європейська комісія вже завершує розробку 1-го пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, та готується до додаткових дій, якщо не допоможе дипломатія.

Бізнес-секретар Великої Британії Джонатан Рейнольдс сказав Associated Press, що "США є нашим найближчим союзником, тому наш підхід полягає в тому, щоб зберігати спокій і відданість". Чиновник додав, що Лондон працює над укладенням торговельної угоди з метою "пом'якшити вплив" нових американських мит.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе запевнив, що країна не планує "долучатися до гонки... яка веде до підвищення цін і уповільнення зростання".

Президент Швейцарської федерації Карін Келлер-Суттер написала у своєму акаунті в соцмережі, що країна "швидко визначить наступні кроки".

Міністр торгівлі та промисловості Норвегії Сесілі Мірсет заявила державному мовнику NRK, що країна зробить розрахунки, щоб "отримати загальне уявлення про те, що це насправді означає для Норвегії".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна "продовжуватиме виступати за вільну торгівлю та міжнародну співпрацю".

Віце-прем'єр-міністр і міністр торгівлі Ірландії Саймон Гарріс зазначив, що таке рішення з боку США щодо 20% мита для ЄС "викликає жаль".

Міністр торгівлі Нової Зеландії Тодд Макклей заявив, що країна не збирається відповідати Штатам контрмитами, бо це "підвищить ціни для споживачів у Новій Зеландії, і це призведе до інфляції".

В Міністерстві торгівлі Китаю вже пообіцяли вжити контрзаходів, але не уточнили, які кроки може зробити Пекін. Він закликав Штати "негайно скасувати свої односторонні тарифні заходи та належним чином вирішити свої розбіжності зі своїми торговими партнерами шляхом діалогу на рівних".

Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь провів термінове засідання кабінету міністрів через кілька годин після того, як адміністрація Трампа оголосила про тариф для країни у розмірі 46%. Газета Tien Phong з посиланням на офіційного представника міністерства пише, що керівники міністерства торгівлі представлять звіт про вплив мит на експорт В'єтнаму та перспективи його економічного зростання.

Під час перших торгів після оголошення Трампа ф'ючерси на акції США впали більш ніж на 3%, а нафта подешевшала. Китайські акції впали, як і курс юаня, а основний показник материкової біржі акцій, що котируються в Гонконзі, почався на 2,6% нижче, перш ніж компенсувати частину втрат.

У матеріалі використовувалися публікації Білого дому, трансляція виступів Дональда Трампа та Урсули фон дер Ляйєн, Bloomberg, Reuters, The Guardian, Associated Press, Fox News.