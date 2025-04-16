Трамп розлютився на Маска через секретний брифінг про Китай,- Axios

За інформацією видання, Трамп був дуже роздратований, коли дізнався про майбутній брифінг у Пентагоні за участі Маска. Він особисто наказав своїм підлеглим його скасовувати.

"Президент усе ще дуже симпатизує Ілону, але є певні "червоні лінії". У Ілона багато бізнесу в Китаї, у нього там добрі зв’язки, і цей брифінг був просто невчасним", - розповів виданню чиновник з адміністрації Трампа на умовах анонімності.

Він додав, що Трамп не вибирав слів, коли дізнався про запланований брифінг з Маском про Китай.

"Якого біса там забув Ілон? Слідкуйте, щоб він туди не потрапив", - заявив президент, за словами одного із високопосадовців.

Брифінг Пентагону про Китай

Історія з брифінгом Пентагону щодо Китаю стала надбанням громадськості 20 березня. Тоді The New York Times повідомило, що Пентагон має намір поінформувати мільярдера Ілона Маска про план дій на випадок війни Сполучених Штатів з Китаєм.

В NYT зазначили, що присвячений плану війни з Китаєм брифінг, вміщує близько 20-30 слайдів, на яких демонструється, як США змагатимуться під час такого конфлікту.

Видання підкреслило, що доступ до військового плану, який ретельно охороняється, ознаменує різке розширення ролі бізнесмена як радника президента Дональда Трампа.

Заперечення Трампа

Того ж дня, о 23:00 годині, Трамп різко відреагував на новину про брифінг щодо Китаю за участі Маска. Він написав у Truth Social, що це "фейкова новина" від "невдахи New York Times".

"Китай навіть не буде згадуватися чи обговорюватися (на брифінгу в Пентагоні. - ред.)", - написав Трамп.

Глава Пентагону Піт Гегсет у своєму дописі на X повідомив, що зустріч буде присвячена "інноваціям, ефективності та більш розумному виробництву".