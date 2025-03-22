У тому числі поліграфи: Пентагон почав розслідування після візиту Маска

Пентагон ініціював розслідування з поліграфом для виявлення витоку даних. Це сталося після заклику Ілона Маска покарати чиновників за поширення "неправдивої інформації" про його зв'язки з військовим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У відповідь на звинувачення, пов'язані з нещодавнім візитом Маска до Пентагону, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер закликав провести розслідування "несанкціонованого розкриття" інформації, що стосується національної безпеки. Крім того, він закликав винних "передати до відповідного органу із забезпечення дотримання кримінального закону для притягнення до кримінальної відповідальності".

Зазначається, що Ілон Маск, який є найбагатшою людиною у світі з мільярдами доларів оборонних контрактів, відвідав Пентагон у п'ятницю для розмови про скорочення витрат та інновації. Візит викликав суперечки ще до свого початку після того, як The New York Times повідомило, що Ілон Маск мав отримати цілком секретну інформацію про плани американських військових на випадок можливої війни з Китаєм.

The Times, посилаючись на кілька джерел, обізнаних із цим питанням, повідомило, що Маск мав ознайомитися з секретними військовими стратегіями США, що стосуються Китаю, що потенційно може розкрити критично важливі секрети Пентагону, зважаючи на значні ділові інтереси Маска в цій країні. Погляди мільярдера на Китай також викликали занепокоєння. Він назвав Тайвань "невід'ємною частиною" КНР і одного разу запропонував зробити цей самоврядний острів адміністративною зоною країни.

Однак президент США Дональд Трамп і глава Міноборони Піт Гегсет заперечували, що коли-небудь були плани провести для Маска такий високопоставлений брифінг.

Ще більше посилюючи контроль, Маск звернувся у своїй соцмережі Х, наполягаючи на судовому переслідуванні посадових осіб Пентагону, які зливають ЗМІ інформацію, що вводить в оману.

"(Розслідування витоків -ред.) почнеться негайно і завершиться звітом міністру оборони. Звіт міститиме повний запис несанкціонованих розкриттів у Міністерстві оборони та рекомендації щодо поліпшення таких зусиль", - написав Каспер у службовій записці, опублікованій пізно ввечері 21 березня.