Трамп разозлился на Маска из-за секретного брифинга о Китае, - Axios

По информации издания, Трамп был очень раздражен, когда узнал о предстоящем брифинге в Пентагоне с участием Маска. Он лично приказал своим подчиненным его отменить.

"Президент все еще очень симпатизирует Илону, но есть определенные "красные линии". У Илона много бизнеса в Китае, у него там хорошие связи, и этот брифинг был просто несвоевременным", - рассказал изданию чиновник из администрации Трампа на условиях анонимности.

Он добавил, что Трамп не выбирал слов, когда узнал о запланированном брифинге с Маском о Китае.

"Какого черта там забыл Илон? Следите, чтобы он туда не попал", - заявил президент, по словам одного из высокопоставленных чиновников.

Брифинг Пентагона о Китае

История с брифингом Пентагона по Китаю стала достоянием общественности 20 марта. Тогда The New York Times сообщило, что Пентагон намерен проинформировать миллиардера Илона Маска о плане действий на случай войны Соединенных Штатов с Китаем.

В NYT отметили, что посвященный плану войны с Китаем брифинг, содержит около 20-30 слайдов, на которых демонстрируется, как США будут соревноваться во время такого конфликта.

Издание подчеркнуло, что доступ к военному плану, который тщательно охраняется, ознаменует резкое расширение роли бизнесмена как советника президента Дональда Трампа.

Отрицание Трампа

В тот же день, в 23:00 часов, Трамп резко отреагировал на новость о брифинге по Китаю с участием Маска. Он написал в Truth Social, что это "фейковая новость" от "неудачника New York Times".

"Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться (на брифинге в Пентагоне. - ред.)", - написал Трамп.

Глава Пентагона Пит Гегсет в своей заметке на X сообщил, что встреча будет посвящена "инновациям, эффективности и более умному производству".