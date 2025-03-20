Трамп розкрив причини свого інтересу до Росії

"Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", - заявив він.

Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних матеріалів і, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити".

Він вчергове повторив тезу про те, що допомога Україні від Європи була у позику, і нібито європейські країни повернуть надані 100 млрд доларів. За словами Трампа, США також "повернуть" 350 млрд доларів.