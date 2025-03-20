Трамп розкрив причини свого інтересу до Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Росії є "дуже цінна земля". На його думку, США "повинні мати справу" з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Breitbart News.
"Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", - заявив він.
Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних матеріалів і, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити".
Він вчергове повторив тезу про те, що допомога Україні від Європи була у позику, і нібито європейські країни повернуть надані 100 млрд доларів. За словами Трампа, США також "повернуть" 350 млрд доларів.
Днями, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вона, зокрема, стосувалася і війни в Україні.
Трамп і Путін нібито домовилися про припинення обстрілів енергетики та інфраструктури. Але того ж вечора Росія вчергове запустила по Україні дрони. Також Путін вимагав зупинити надання Україні військової допомоги у разі припинення вогню. Більше розмову Трампа і Путіна - у матеріалі РБК-Україна.
Як повідомляють ЗМІ, союзники США занепокоєні зацікавленістю Трампа налагодити співпрацю з Росією. Як писали західні медіа, партнери Вашингтона намагаються обмежити обмін розвідданими, оскільки бояться витоку інформації в Москву.
Також німецькі ЗМІ повідомляли, що США та РФ нібито обговорюють відновлення трубопроводу "Північний потік-2", а Берлін намагається завадити цьому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.