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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп розкрив причини свого інтересу до Росії

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Росії є "дуже цінна земля". На його думку, США "повинні мати справу" з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Breitbart News.

"Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", - заявив він.

Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних матеріалів і, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити".

Він вчергове повторив тезу про те, що допомога Україні від Європи була у позику, і нібито європейські країни повернуть надані 100 млрд доларів. За словами Трампа, США також "повернуть" 350 млрд доларів.

 

Взаємодія Трампа і Путіна

Днями, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вона, зокрема, стосувалася і війни в Україні.

Трамп і Путін нібито домовилися про припинення обстрілів енергетики та інфраструктури. Але того ж вечора Росія вчергове запустила по Україні дрони. Також Путін вимагав зупинити надання Україні військової допомоги у разі припинення вогню. Більше розмову Трампа і Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

Як повідомляють ЗМІ, союзники США занепокоєні зацікавленістю Трампа налагодити співпрацю з Росією. Як писали західні медіа, партнери Вашингтона намагаються обмежити обмін розвідданими, оскільки бояться витоку інформації в Москву.

Також німецькі ЗМІ повідомляли, що США та РФ нібито обговорюють відновлення трубопроводу "Північний потік-2", а Берлін намагається завадити цьому.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговори