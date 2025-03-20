Трамп раскрыл причины своего интереса к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть "очень ценная земля". По его мнению, США "должны иметь дело" с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Breitbart News.
"Мы должны иметь дело с Россией. У них есть самый большой кусок земли, больше Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - заявил он.
Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным материалам и, по его словам, "по крайней мере можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".
Он в очередной раз повторил тезис о том, что помощь Украине от Европы была в заем, и якобы европейские страны вернут предоставленные 100 млрд долларов. По словам Трампа, США также "вернут" 350 млрд долларов.
На днях, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он, в частности, касался и войны в Украине.
Трамп и Путин якобы договорились о прекращении обстрелов энергетики и инфраструктуры. Но в тот же вечер Россия в очередной раз запустила по Украине дроны. Также Путин требовал остановить предоставление Украине военной помощи в случае прекращения огня. Больше разговор Трампа и Путина - в материале РБК-Украина.
Как сообщают СМИ, союзники США обеспокоены заинтересованностью Трампа наладить сотрудничество с Россией. Как писали западные медиа, партнеры Вашингтона пытаются ограничить обмен разведданными, поскольку боятся утечки информации в Москву.
Также немецкие СМИ сообщали, что США и РФ якобы обсуждают восстановление трубопровода "Северный поток-2", а Берлин пытается помешать этому.
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