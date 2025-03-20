Трамп раскрыл причины своего интереса к России

"Мы должны иметь дело с Россией. У них есть самый большой кусок земли, больше Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - заявил он.

Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным материалам и, по его словам, "по крайней мере можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".

Он в очередной раз повторил тезис о том, что помощь Украине от Европы была в заем, и якобы европейские страны вернут предоставленные 100 млрд долларов. По словам Трампа, США также "вернут" 350 млрд долларов.