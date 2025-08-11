Трамп розкрив плани на зустріч із Путіним: скажу йому, щоб він зупинив війну

"Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: "Ти повинен закінчити цю війну, ти повинен її припинити", - розповів Трамп.



Також він назвав "ознакою поваги" рішення Путіна погодитися на зустріч із Трампом на Алясці, оскільки диктатор поїде "в іншу країну".

Водночас Трамп уточнив, що одразу після завершення зустрічі з Путіним він зателефонує європейським лідерам, з яким у нього "хороші стосунки".

"Я збираюся зустрітися з президентом Путіним, і ми подивимося, що він має на увазі, а якщо це буде справедлива угода, я розповім про неї лідерам Європейського Союзу, лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я зателефоную йому першому, а потім - їм", - додав американський лідер.

Трамп також розповів, що "за даними опитування, проведеного в Україні", 88% українців хотіли б укладання мирної угоди.