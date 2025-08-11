UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Трамп розкрив плани на зустріч із Путіним: скажу йому, щоб він зупинив війну

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним планує вимагати, щоб той зупинив війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.

"Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: "Ти повинен закінчити цю війну, ти повинен її припинити", - розповів Трамп.

Також він назвав "ознакою поваги" рішення Путіна погодитися на зустріч із Трампом на Алясці, оскільки диктатор поїде "в іншу країну".

Водночас Трамп уточнив, що одразу після завершення зустрічі з Путіним він зателефонує європейським лідерам, з яким у нього "хороші стосунки".

"Я збираюся зустрітися з президентом Путіним, і ми подивимося, що він має на увазі, а якщо це буде справедлива угода, я розповім про неї лідерам Європейського Союзу, лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я зателефоную йому першому, а потім - їм", - додав американський лідер.

Трамп також розповів, що "за даними опитування, проведеного в Україні", 88% українців хотіли б укладання мирної угоди.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю, 15 серпня, він проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Ймовірно, ключовою темою переговорів стане врегулювання війни Росії проти України.

Уже сьогодні, 11 серпня, американський лідер заявив, що в п'ятницю він "поїде в Росію", щоб зустрітися з Путіним. Найімовірніше, це було застереження.

На тлі планів Трампа зустрітися з Путіним президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз є реальний шанс завершити війну з Росією.

