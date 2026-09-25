Трамп розкрив деталі зустрічі з Сі Цзіньпіном і назвав дати наступних самітів
Президент США Дональд Трамп завершив зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Вашингтоні та анонсував наступні переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, голова КНР Сі Цзіньпін та його дружина Пень Ліюань уже залишили Вашингтон і вирушили до Китаю.
Переговори між сторонами пройшли у позитивному ключі.
"Зустріч була сповнена дружби, сили та успіху як для Китаю, так і для США", - заявив політик.
Також Трамп розкрив графік наступних контактів із китайським лідером. У листопаді - повторна зустріч безпосередньо в Китаї та у грудні - переговори в межах саміту G20 у Маямі, штат Флорида.
"Багато чого вже зроблено і ще буде зроблено. З нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!" - підсумував він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном "дуже продуктивною", проте жодних суттєвих деталей чи оголошень щодо угоди не надав.
Переговорам передувала урочиста частина, коли глава КНР Сі Цзіньпін прибув до Білого дому для проведення офіційної зустрічі з американським президентом.
Перед цим також повідомлялося, що Сі Цзіньпін прибув до Білого дому на зустріч із Трампом, де сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин.