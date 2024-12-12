Трамп розкритикував дозвіл Україні бити по Росії американськими ракетами

Під час інтерв'ю Трамп зізнався у тому, що з кризою на Близькому Сході легше впоратись, ніж з повномасштабною війною в Україні, назвавши останню "божевіллям".

Водночас він розкритикував використання Україною американських ракет для ураження цілей на території РФ.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо?. Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою", - відзначив він.

Відповідаючи на питання про те, чи "відмовиться" він від України, 47-й президент США заявив, що планує використовувати підтримку Києва як важіль тиску на Росію під час переговорів щодо припинення війни.

"Я хочу досягти угоди... і єдиний спосіб досягти угоди - це не відступати", - додав Трамп.

Удари вглиб Росії

В середині листопада ЗМІ, з посиланням на американських чиновників, повідомили, що адміністрація голови Білого дому Джо Байдена дозволила Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії. Коментуючи це, президент Володимир Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть". Водночас голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Україна таки отримала "добро".

Через деякий час поінформоване джерело РБК-Україна в Силах оборони повідомило про те, що Збройні сили України (ЗСУ) вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами ATACMS.

Детальніше про те, чи може Трамп заборонити Україні застосовувати американські далекобійні ракети проти території Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна "Політика непередбачуваності. Чи скасує Трамп дозвіл Україні бити вглиб РФ".