Трамп розгляне пропозицію Сальвадору про депортацію злочинців

"Я просто кажу, що якби у нас було законне право зробити це, я б зробив це миттєво. Я не знаю, чи маємо ми таке право чи ні, але ми зараз розглядаємо це питання", - сказав Трамп 4 лютого на прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому.

Днем раніше державний секретар США Марко Рубіо досягнув незвичайної угоди з президентом Сальвадору Наїбом Букеле. Її суть полягає в тому, що центральноамериканська країна прийме американських депортованих осіб будь-якої національності, включно з американськими громадянами і легальними резидентами, що перебувають у в'язниці за насильницькі злочини.

На прес-конференції в Сан-Хосе за участю президента Коста-Ріки Родріго Чавеса, Рубіо заявив: "Очевидно, що все було зроблено законно. В нас є Конституція".

Водночас, Рубіо зазначив, що це була "дуже щедра пропозиція".

"Ніхто ніколи не робив подібної пропозиції - передати на аутсорсинг, за частку вартості, принаймні деяких з найнебезпечніших і найжорстокіших злочинців, яких ми маємо в Сполучених Штатах", - зазначив керівник американської дипломатії.