Трамп розглядав можливість удару по хуситах у Ємені, які підтримує Іран, - CBS
Президент США Дональд Трамп минулими вихідними розглядав можливість завдання удару по єменських хуситах, яких підтримує Іран. Однак на даний момент рішення поки що відкладено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
У середу 16 вересня під час обговорень зі своїми радниками з питань нацбезпеки Трамп дав зрозуміти, що схиляється до відмови від авіаударів.
Але після того, як спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман у четвер знову зателефонував президенту США з проханням про допомогу (10 днів тому він теж просив ударити по хуситах), Трамп сказав Пентагону про необхідність підготуватися до повітряних ударів.
Однак, як розповіли джерела, пізно ввечері в суботу було ухвалено рішення поки що відкласти дії США проти хуситів, оскільки на даний момент Білий дім не бажає розширювати поле бою.
Вже в понеділок агентство Reuters написало, що Трамп поговорив телефоном з Рашадом Аль-Алімі - головою Ради президентського керівництва Ємену, виконавчого органу міжнародно визнаного уряду Ємену.
Що передувало
Нагадаємо, що в останні тижні на тлі загострення конфлікти хусити відвоювали у Єменського уряду, який підтримується Саудівською Аравією, ключові стратегічні території, особливо вздовж узбережжя Червоного моря.
Зокрема,11 вересня хусити захопили острів Перім, який знаходиться у ключовій для всесвітньої торгівлі нафтою Баб-ель-Мандебською протокою. Мета - блокувати протоку.
Також ми писали, що кілька днів тому єменські хусити атакували дронами та ракетами по аеропорту Ер-Ріяда та нафтовому хабу Саудівської Аравії.