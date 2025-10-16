UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп розглядає передачу Tomahawk Україні: FT дізналось, чи змінять вони хід війни

Фото: Трамп розглядає передачу Tomahawk Україні (navy.mil)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Якщо рішення буде схвалене, ракети можуть бути передані відносно швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Високопоставлений західний військовий чиновник, який бере участь в обговореннях, повідомив, що якщо пропозиція передачі ракет буде схвалена, ракети можуть бути поставлені відносно швидко.

Він зазначив, що американські підрядники будуть залучені для надання допомоги в їх використанні. Що своєю чергою позбавить необхідності в тривалому навчанні українських військових і дозволить США зберегти контроль над вибором цілей та іншими питаннями.

Чи змінять вони хід гри

Високопоставлений представник НАТО заявив, що ракети Tomahawk суттєво не змінять ситуацію на фронті, проте вони доповнять те, чого Україна вже досягла за допомогою своїх безпілотних літаків дальньої дії.

Tomahawk для України

Український президент Володимир Зеленський двічі поспіль поспілкувався із Трампом. Головною темою обговорень стали крилаті ракети Tomahawk.

Зеленський зазначив, що остаточного рішення щодо постачання ракет Трамп ще не ухвалив. Своєю чергою, Трамп заявив, що перед будь-яким рішенням планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та закликати його припинити війну.

У разі відмови Росії США можуть погодитися на передачу Tomahawk Україні.

За оцінкою директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, Україні можуть передати лише від 20 до 50 ракет, що навряд чи суттєво вплине на хід війни.

Детальніше про те, чи передадуть США ракети Україні та що це змінить, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти