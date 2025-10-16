Трамп розглядає передачу Tomahawk Україні: FT дізналось, чи змінять вони хід війни

Високопоставлений західний військовий чиновник, який бере участь в обговореннях, повідомив, що якщо пропозиція передачі ракет буде схвалена, ракети можуть бути поставлені відносно швидко.

Він зазначив, що американські підрядники будуть залучені для надання допомоги в їх використанні. Що своєю чергою позбавить необхідності в тривалому навчанні українських військових і дозволить США зберегти контроль над вибором цілей та іншими питаннями.

Чи змінять вони хід гри

Високопоставлений представник НАТО заявив, що ракети Tomahawk суттєво не змінять ситуацію на фронті, проте вони доповнять те, чого Україна вже досягла за допомогою своїх безпілотних літаків дальньої дії.