Трамп рассматривает передачу Tomahawk Украине: FT узнало, изменят ли они ход войны

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Если решение будет одобрено, ракеты могут быть переданы относительно быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Высокопоставленный западный военный чиновник, участвующий в обсуждениях, сообщил, что если предложение передачи ракет будет одобрено, ракеты могут быть поставлены относительно быстро.
Он отметил, что американские подрядчики будут привлечены для оказания помощи в их использовании. Что в свою очередь избавит от необходимости в длительном обучении украинских военных и позволит США сохранить контроль над выбором целей и другими вопросами.
Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что ракеты Tomahawk существенно не изменят ситуацию на фронте, однако они дополнят то, чего Украина уже достигла с помощью своих беспилотных самолетов дальнего действия.
Украинский президент Владимир Зеленский дважды подряд пообщался с Трампом. Главной темой обсуждений стали крылатые ракеты Tomahawk.
Зеленский отметил, что окончательного решения о поставках ракет Трамп еще не принял. В свою очередь, Трамп заявил, что перед любым решением планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и призвать его прекратить войну.
В случае отказа России США могут согласиться на передачу Tomahawk Украине.
По оценке директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, Украине могут передать лишь от 20 до 50 ракет, что вряд ли существенно повлияет на ход войны.
Подробнее о том, передадут ли США ракеты Украине и что это изменит, - читайте в материале РБК-Украина.