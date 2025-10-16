Трамп розглядає передачу Tomahawk Україні: FT дізналось, чи змінять вони хід війни
Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Якщо рішення буде схвалене, ракети можуть бути передані відносно швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Високопоставлений західний військовий чиновник, який бере участь в обговореннях, повідомив, що якщо пропозиція передачі ракет буде схвалена, ракети можуть бути поставлені відносно швидко.
Він зазначив, що американські підрядники будуть залучені для надання допомоги в їх використанні. Що своєю чергою позбавить необхідності в тривалому навчанні українських військових і дозволить США зберегти контроль над вибором цілей та іншими питаннями.
Чи змінять вони хід гри
Високопоставлений представник НАТО заявив, що ракети Tomahawk суттєво не змінять ситуацію на фронті, проте вони доповнять те, чого Україна вже досягла за допомогою своїх безпілотних літаків дальньої дії.
Tomahawk для України
Український президент Володимир Зеленський двічі поспіль поспілкувався із Трампом. Головною темою обговорень стали крилаті ракети Tomahawk.
Зеленський зазначив, що остаточного рішення щодо постачання ракет Трамп ще не ухвалив. Своєю чергою, Трамп заявив, що перед будь-яким рішенням планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та закликати його припинити війну.
У разі відмови Росії США можуть погодитися на передачу Tomahawk Україні.
За оцінкою директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, Україні можуть передати лише від 20 до 50 ракет, що навряд чи суттєво вплине на хід війни.
