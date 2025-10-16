Трамп рассматривает передачу Tomahawk Украине: FT узнало, изменят ли они ход войны

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Если решение будет одобрено, ракеты могут быть переданы относительно быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Высокопоставленный западный военный чиновник, участвующий в обсуждениях, сообщил, что если предложение передачи ракет будет одобрено, ракеты могут быть поставлены относительно быстро.

Он отметил, что американские подрядчики будут привлечены для оказания помощи в их использовании. Что в свою очередь избавит от необходимости в длительном обучении украинских военных и позволит США сохранить контроль над выбором целей и другими вопросами.

Изменят ли они ход игры

Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что ракеты Tomahawk существенно не изменят ситуацию на фронте, однако они дополнят то, чего Украина уже достигла с помощью своих беспилотных самолетов дальнего действия.