За словами американського президента, іранські представники стали агресивнішими, ніж до виборів у США. Він також розкритикував їхній підхід до дипломатичного процесу, заявивши, що вони багато говорять, але не демонструють готовності до конкретних дій.

"Зараз вони агресивніші, ніж до виборів", - сказав Трамп.

Він також назвав іранських чиновників "професійними степ-танцюристами", натякаючи на те, що вони затягують переговори.

"Вони постійно говорять, все, що вони роблять, - це говорять, але це все - фігня", - додав президент США.

Заяви Трампа пролунали на тлі морської блокади іранських портів, яку продовжують Сполучені Штати. Ситуація загострилася через конфлікт в Ормузькій протоці, а американський президент раніше припускав, що взаємні удари між силами США та Ірану можуть тривати.

Трамп також закликав Тегеран спробувати прорвати американську морську блокаду. Він заявив, що в такому разі іранські сили можуть зазнати значних втрат.

"Сподіваюся, що вони це зроблять - тоді всі вони опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту", - сказав глава Білого дому.

Трамп звернувся до учасників протестів в Ірані

Тим часом у кількох містах Ірану знову відбулися антиурядові демонстрації. Журналісти запитали Трампа про поновлення протестного руху в країні.

У відповідь американський президент звернувся безпосередньо до учасників акцій і закликав їх не припиняти виступи проти влади.

"Продовжуйте протестувати", - сказав він.