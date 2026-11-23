Загроза нового загострення на Близькому Сході зростає. США можуть відновити військові удари по Ірану, якщо сторони не досягнуть домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Fox News.
За словами американського президента, іранські представники стали агресивнішими, ніж до виборів у США. Він також розкритикував їхній підхід до дипломатичного процесу, заявивши, що вони багато говорять, але не демонструють готовності до конкретних дій.
"Зараз вони агресивніші, ніж до виборів", - сказав Трамп.
Він також назвав іранських чиновників "професійними степ-танцюристами", натякаючи на те, що вони затягують переговори.
"Вони постійно говорять, все, що вони роблять, - це говорять, але це все - фігня", - додав президент США.
Заяви Трампа пролунали на тлі морської блокади іранських портів, яку продовжують Сполучені Штати. Ситуація загострилася через конфлікт в Ормузькій протоці, а американський президент раніше припускав, що взаємні удари між силами США та Ірану можуть тривати.
Трамп також закликав Тегеран спробувати прорвати американську морську блокаду. Він заявив, що в такому разі іранські сили можуть зазнати значних втрат.
"Сподіваюся, що вони це зроблять - тоді всі вони опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту", - сказав глава Білого дому.
Тим часом у кількох містах Ірану знову відбулися антиурядові демонстрації. Журналісти запитали Трампа про поновлення протестного руху в країні.
У відповідь американський президент звернувся безпосередньо до учасників акцій і закликав їх не припиняти виступи проти влади.
"Продовжуйте протестувати", - сказав він.
Нагадаємо, 17 листопада американська розвідка отримала дані про те, що Іран нібито готує теракт у Вашингтоні із застосуванням "брудної бомби" або хімічної зброї. За даними спецслужб США, ціллю нападу могли стати високопосадовці адміністрації президента Дональда Трампа.
Також днями Іран заявив про удари по двох американських військових базах у Бахрейні у відповідь на атаки США. Унаслідок одного з ударів було пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, де спалахнула пожежа.