Угроза нового обострения на Ближнем Востоке растет. США могут возобновить военные удары по Ирану, если стороны не достигнут договоренности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в интервью Fox News.
По словам американского президента, иранские представители стали более агрессивными, чем до выборов в США. Он также подверг критике их подход к дипломатическому процессу, заявив, что они много говорят, но не демонстрируют готовности к конкретным действиям.
"Сейчас они более агрессивны, чем до выборов", - сказал Трамп.
Он также назвал иранских чиновников "профессиональными степ-танцорами", намекая на то, что они затягивают переговоры.
"Они постоянно говорят, все, что они делают - это говорят, но это все - фигня", - добавил президент США.
Заявления Трампа раздались на фоне морской блокады иранских портов, которую продолжают Соединенные Штаты. Ситуация обострилась из-за конфликта в Ормузском проливе, а американский президент ранее предполагал, что взаимные удары между силами США и Ирана могут продолжаться.
Трамп также призвал Тегеран попытаться прорвать американскую морскую блокаду. Он заявил, что в таком случае иранские силы могут понести значительные потери.
"Надеюсь, что они это сделают - тогда все они окажутся на дне моря, как и остальные их флоты", - сказал глава Белого дома.
Тем временем в нескольких городах Ирана снова прошли антиправительственные демонстрации. Журналисты спросили Трампа о возобновлении протестного движения в стране.
В ответ американский президент обратился к участникам акций и призвал их не прекращать выступления против власти.
"Продолжайте протестовать", – сказал он.
Напомним, 17 ноября американская разведка получила данные о том, что Иран якобы готовит теракт в Вашингтоне с применением "грязной бомбы" или химического оружия. По данным спецслужб США, целью нападения могли стать высокопоставленные должностные лица администрации президента Дональда Трампа.
Также на днях Иран заявил об ударах по двум американским военным базам в Бахрейне в ответ на атаки США. В результате одного из ударов был поврежден гражданский промышленный объект, где вспыхнул пожар.