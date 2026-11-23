По словам американского президента, иранские представители стали более агрессивными, чем до выборов в США. Он также подверг критике их подход к дипломатическому процессу, заявив, что они много говорят, но не демонстрируют готовности к конкретным действиям.

"Сейчас они более агрессивны, чем до выборов", - сказал Трамп.

Он также назвал иранских чиновников "профессиональными степ-танцорами", намекая на то, что они затягивают переговоры.

"Они постоянно говорят, все, что они делают - это говорят, но это все - фигня", - добавил президент США.

Заявления Трампа раздались на фоне морской блокады иранских портов, которую продолжают Соединенные Штаты. Ситуация обострилась из-за конфликта в Ормузском проливе, а американский президент ранее предполагал, что взаимные удары между силами США и Ирана могут продолжаться.

Трамп также призвал Тегеран попытаться прорвать американскую морскую блокаду. Он заявил, что в таком случае иранские силы могут понести значительные потери.

"Надеюсь, что они это сделают - тогда все они окажутся на дне моря, как и остальные их флоты", - сказал глава Белого дома.

Трамп обратился к участникам протестов в Иране

Тем временем в нескольких городах Ирана снова прошли антиправительственные демонстрации. Журналисты спросили Трампа о возобновлении протестного движения в стране.

В ответ американский президент обратился к участникам акций и призвал их не прекращать выступления против власти.

"Продолжайте протестовать", – сказал он.