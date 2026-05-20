Ормузька протока Війна в Україні

Трамп розглядає кілька варіантів воєнних дій проти Ірану, - Axios

11:37 20.05.2026 Ср
2 хв
На столі в адміністрації Трампа - різні варіанти розвитку подій
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп провів нараду з топчиновниками, де розглядав можливі варіанти воєнних дій проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

На зустрічі зібрався весь силовий блок американської адміністрації:

  • віцепрезидент Джей Ді Венс;
  • держсекретар Марко Рубіо;
  • посланник Білого дому Стів Віткофф;
  • міністр оборони Піт Гегсет;
  • голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн;
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф.

У центрі обговорення - подальші дії щодо Ірану, хід переговорів і конкретні військові плани можливих ударів.

Плани Трампа щодо Ірану

Нарада відбулася за кілька годин після того, як Трамп повідомив про призупинення атак, які планувалися на вівторок.

Американські посадовці кажуть: рішення вдарити Трамп не ухвалював навіть до оголошення паузи. Частково він зупинився через побоювання лідерів країн Перської затоки - вони не хочуть іранської помсти по своїх нафтових об'єктах і трубопроводах.

Лідери регіону особисто просили Трампа дати переговорам ще один шанс.

Дедлайн - кілька днів

Трамп не приховує, що терпіння закінчується. Він встановив крайній термін для дипломатичного прориву.

"Два-три дні, можливо, п'ятниця або субота, початок наступного тижня", - сказав він.

При цьому джерело, близьке до Трампа, повідомило: кільком "яструбам" щодо Ірану, які спілкувалися з президентом після його заяви в понеділок, склалося враження, що "він налаштований розтрощити їм голови, щоб змусити їх зрушити з місця в переговорах".

Невизначеність всередині адміністрації

Серед посадовців немає єдності. Багато хто був здивований понеділковою заявою Трампа і визнає, що не розуміє, до чого він веде. Частина з них допускає: якщо переговори знову зайдуть у глухий кут, він може вкотре відкласти рішення.

Трамп запевняє, що йдуть "серйозні переговори". Проте один із високопосадовців повідомив Axios: остання іранська зустрічна пропозиція не дала жодного відчутного прогресу. Посередники тим часом намагаються переконати іранську сторону зайняти більш гнучку позицію щодо американських вимог з ядерного питання.

Нагадаємо, Трамп готувався до удару по Ірану ще напередодні, однак змінив плани після прохань арабських союзників. Лідери Перської затоки побоювалися, що іранська відповідь знищить їхню нафтову інфраструктуру і перекриє ключові судноплавні маршрути.

Тим часом на тлі переговорних сигналів через Ормузьку протоку вперше за тривалий час пройшли два китайські супертанкери з 4 мільйонами барелів іракської нафти.

