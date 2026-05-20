Трамп розглядає кілька варіантів воєнних дій проти Ірану, - Axios

На зустрічі зібрався весь силовий блок американської адміністрації:

віцепрезидент Джей Ді Венс;

держсекретар Марко Рубіо;

посланник Білого дому Стів Віткофф;

міністр оборони Піт Гегсет;

голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн;

директор ЦРУ Джон Реткліфф.

У центрі обговорення - подальші дії щодо Ірану, хід переговорів і конкретні військові плани можливих ударів.

Плани Трампа щодо Ірану

Нарада відбулася за кілька годин після того, як Трамп повідомив про призупинення атак, які планувалися на вівторок.

Американські посадовці кажуть: рішення вдарити Трамп не ухвалював навіть до оголошення паузи. Частково він зупинився через побоювання лідерів країн Перської затоки - вони не хочуть іранської помсти по своїх нафтових об'єктах і трубопроводах.

Лідери регіону особисто просили Трампа дати переговорам ще один шанс.

Дедлайн - кілька днів

Трамп не приховує, що терпіння закінчується. Він встановив крайній термін для дипломатичного прориву.

"Два-три дні, можливо, п'ятниця або субота, початок наступного тижня", - сказав він.

При цьому джерело, близьке до Трампа, повідомило: кільком "яструбам" щодо Ірану, які спілкувалися з президентом після його заяви в понеділок, склалося враження, що "він налаштований розтрощити їм голови, щоб змусити їх зрушити з місця в переговорах".

Невизначеність всередині адміністрації

Серед посадовців немає єдності. Багато хто був здивований понеділковою заявою Трампа і визнає, що не розуміє, до чого він веде. Частина з них допускає: якщо переговори знову зайдуть у глухий кут, він може вкотре відкласти рішення.

Трамп запевняє, що йдуть "серйозні переговори". Проте один із високопосадовців повідомив Axios: остання іранська зустрічна пропозиція не дала жодного відчутного прогресу. Посередники тим часом намагаються переконати іранську сторону зайняти більш гнучку позицію щодо американських вимог з ядерного питання.