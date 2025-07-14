Трамп розчарований Путіним і дав 50 днів на мирну угоду: погрожує 100% тарифами

За словами Трампа, якщо сторони не досягнуть угоди протягом 50 днів, США запровадять нові вторинні тарифи.

"Ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з Росією та Україною. І ми хочемо, щоб вона закінчилась", - наголосив Трамп.

Він підкреслив, що не вважає цю війну своєю: "Це була не моя війна, це була війна Байдена. Я намагаюся витягнути вас з неї".

Трамп також зазначив, що очікував мирної угоди з Путіним ще два місяці тому, але цього не сталося.

"Схоже, цього не відбудеться", - додав він.

У зв’язку з цим Трамп пообіцяв ввести жорсткі економічні заходи: "Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде".

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.

Зміна підходів Трампа щодо Росії

Останнім часом президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо російського диктатора Володимира Путіна на тлі масштабних обстрілів України.

У вівторок, 8 липня, Трамп заявив, що Путін "втирає йому повну нісенітницю" та додав, що "дуже серйозно розглядає" санкційний законопроєкт, запропонований сенатором Ліндсі Гремом. Документ передбачає запровадження імпортних мит у розмірі 500% для країн, що закуповують російські нафту, бензин або нафтохімію.