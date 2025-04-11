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Трамп: Росія повинна ворушитися - війна забирає тисячі життів

Вашингтон, П'ятниця 11 квітня 2025 17:03
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Трамп: Росія повинна ворушитися - війна забирає тисячі життів Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війну Росії проти України, через яку масово гинуть люди, потрібно завершити. Москва повинна діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Росія повинна діяти. Занадто багато людей помирає, тисячі на тиждень, у жахливій і безглуздій війні - війні, якої не повинно було бути", - написав Трамп.

Також американський лідер уже вкотре повторив, що війна "не почалася б", якби він був президентом замість Джо Байдена.

До слова, на тлі такого посту Трампа у Truth Social нещодавно стало відомо, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Терпіння Трампа може закінчуватися

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні пропонував Україні та Росії почати повне припинення вогню. Україна погодилася, але з умовою, якщо таке перемир'я триватиме 30 днів з можливістю продовження.

Росія зі свого боку, хоч і непрямо, але відмовилася від пропозиції США. Диктатор Володимир Путін поставив для повного припинення вогню такі умови, які є неприйнятними для України.

За інформацією джерел Fox News, Трамп усвідомив, що Путін просто затягує перемир'я з Україною. Тому в США почали всерйоз розглядати посилення санкцій проти Росії. Обмеження можуть торкнутися "тіньового флоту" РФ.

При цьому тільки вчора, 10 квітня, Трамп заявляв, що домовленості про перемир'я між Україною і Росією можуть бути "відносно скоро".

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