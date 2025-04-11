Трамп: Росія повинна ворушитися - війна забирає тисячі життів

Війну Росії проти України, через яку масово гинуть люди, потрібно завершити. Москва повинна діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social .

"Росія повинна діяти. Занадто багато людей помирає, тисячі на тиждень, у жахливій і безглуздій війні - війні, якої не повинно було бути", - написав Трамп.

Також американський лідер уже вкотре повторив, що війна "не почалася б", якби він був президентом замість Джо Байдена.

До слова, на тлі такого посту Трампа у Truth Social нещодавно стало відомо, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.