Трамп: Росія повинна ворушитися - війна забирає тисячі життів
Війну Росії проти України, через яку масово гинуть люди, потрібно завершити. Москва повинна діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Росія повинна діяти. Занадто багато людей помирає, тисячі на тиждень, у жахливій і безглуздій війні - війні, якої не повинно було бути", - написав Трамп.
Також американський лідер уже вкотре повторив, що війна "не почалася б", якби він був президентом замість Джо Байдена.
До слова, на тлі такого посту Трампа у Truth Social нещодавно стало відомо, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Терпіння Трампа може закінчуватися
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні пропонував Україні та Росії почати повне припинення вогню. Україна погодилася, але з умовою, якщо таке перемир'я триватиме 30 днів з можливістю продовження.
Росія зі свого боку, хоч і непрямо, але відмовилася від пропозиції США. Диктатор Володимир Путін поставив для повного припинення вогню такі умови, які є неприйнятними для України.
За інформацією джерел Fox News, Трамп усвідомив, що Путін просто затягує перемир'я з Україною. Тому в США почали всерйоз розглядати посилення санкцій проти Росії. Обмеження можуть торкнутися "тіньового флоту" РФ.
При цьому тільки вчора, 10 квітня, Трамп заявляв, що домовленості про перемир'я між Україною і Росією можуть бути "відносно скоро".
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