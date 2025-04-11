Трамп: Россия должна шевелиться - война уносит тысячи жизней

Войну России против Украины, из-за которой массово гибнут люди, нужно завершить. Москва должна действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social .

"Россия должна действовать. Слишком много людей умирает, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которой не должно было быть", - написал Трамп

Также американский лидер уже в очередной раз повторил, что война "не началась бы", если бы он был президентом вместо Джо Байдена.

К слову, на фоне такого поста Трампа в Truth Social недавно стало известно, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.