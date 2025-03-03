Трамп різко відреагував на заяву Зеленського щодо "далекого" закінчення війни

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не довго буде з цим миритися! Це те, про що я казав: цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, а Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що не може впоратися з цим завданням без США. Ймовірно, це не найкраща заява щодо демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?" - написав Трамп.

Нагадаємо, напередодні Зеленський, під час спілкування з журналістами, заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не розпочав.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", - сказав Зеелнський.

Сварка Трампа і Зеленського

Варто нагадати, що 28 лютого Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула перепалка через війну і нібито "невдячність" України.

Згодом стало відомо, що Зеленський достроково поїхав з Білого дому. Трамп звинуватив українського президента у тому, що він нібито не готовий до миру. Тоді у ЗМІ з'явилась інформація про те, що США розглядають можливість припинити допомогу Україні.

Також ми писали, що Зеленський вважає, що ще може врятувати свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом після їхньої бурхливої зустрічі в Білому домі.