Трамп різко пройшовся по Мерцу і закликав його зайнятися війною в Україні

Президент США Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини за втручання в питання Ірану, закликавши зосередитися на завершенні війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа в Truth Social.
"Канцлер Німеччини має витрачати більше часу на припинення війни з Росією/Україною (де він був абсолютно неефективним!), - заявив Трамп.
Також він закликав главу уряду ФРН Фрідріха Мерца вирішувати внутрішні проблеми, зокрема в економіці та енергетиці.
Трамп наголосив, що Німеччина має менше часу приділяти втручанню у справи, пов'язані з ядерною загрозою Ірану.
За його словами, дії США в цьому напрямку роблять світ безпечнішим.
Нагадаємо, останнім часом між Вашингтоном та Берліном спостерігається відчутна дипломатична напруга, яка викликана розбіжностями щодо ключових міжнародних безпекових питань.
Ситуація навколо Близького Сходу та Ірану стала предметом жвавих дискусій у Німеччині. Зокрема, Фрідріх Мерц відкрито висловлювався про те, що США зазнають "приниження" на переговорах з Іраном, підкреслюючи, що адміністрація США намагається досягти припинення війни, проте робить це через поступки.
Водночас у німецьких експертних колах та серед європейських політиків панує певне занепокоєння щодо майбутнього європейської безпеки.
Оцінюючи ситуацію, німецькі фахівці зазначають, що європейські партнери наразі не мають чітких ідей щодо подальшого розвитку подій на тлі спроб американської сторони домовитися про припинення бойових дій.
На їхню думку, від Сполучених Штатів очікувати на готові стратегічні рішення не доводиться, через що Європейському Союзу і Німеччині зокрема доведеться самостійно розробляти дієві рішення для захисту власних інтересів та підтримки України.