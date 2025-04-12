Трамп на рік продовжив режим, необхідний для санкцій проти РФ

Президент Дональд Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану в США, запровадженого ще Джо Байденом через шкідливі зовнішньополітичні дії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерального реєстру США.
"Продовження дії надзвичайного стану у зв'язку із зазначеними шкідливими зовнішньополітичними діями Уряду Російської Федерації", - сказано в заголовку документа.
Також там ідеться про те, що режим НС було введено ще попереднім президентом Джо Байденом у квітні 2021 року. Причому цей указ, зокрема, був спрямований на блокування власності РФ і введення санкцій.
До списку дій, які вчиняє Росія, потрапляють:
"З цієї причини надзвичайний стан у країні... має залишатися чинним після 15 квітня 2025 року" - резюмували в документі.
Нагадаємо, що в березні Трамп пропонував Україні та Росії почати повне припинення вогню. Українська сторона погодилася на цю ідею на 30 днів, проте російська була "готова" лише на часткове (енергетика, Чорне море). Однак цього перемир'я немає, оскільки РФ щодня обстрілюють Україну, зокрема було зафіксовано удари по енергетиці.
Згідно з джерелами Fox News, президент США усвідомив, що російський диктатор Володимир Путін затягує перемир'я в Україні. У зв'язку з цим Вашингтон розглядає посилення санкцій проти Росії.
Зокрема, Трамп особисто пригрозив запровадити вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту.
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