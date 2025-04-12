Трамп на рік продовжив режим, необхідний для санкцій проти РФ

"Продовження дії надзвичайного стану у зв'язку із зазначеними шкідливими зовнішньополітичними діями Уряду Російської Федерації", - сказано в заголовку документа.

Також там ідеться про те, що режим НС було введено ще попереднім президентом Джо Байденом у квітні 2021 року. Причому цей указ, зокрема, був спрямований на блокування власності РФ і введення санкцій.

До списку дій, які вчиняє Росія, потрапляють:

спроби підірвати проведення вільних і справедливих демократичних виборів у США та інших країнах;

участь у шкідливій кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;

заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;

здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;

підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав. Це продовжує становити "незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці", зовнішній політиці та економіці США.

"З цієї причини надзвичайний стан у країні... має залишатися чинним після 15 квітня 2025 року" - резюмували в документі.