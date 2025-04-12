Трамп на год продлил режим, необходимый для санкций против РФ

Срыв перемирия в Украине и возможные новые санкции против РФ

Напомним, что в марте Трамп предлагал Украине и России начать полное прекращение огня. Украинские сторона согласилась на эту идею на 30 дней, однако российская была "готова" лишь на частичное (энергетика, Черное море). Однако этого перемирия нет, так как РФ ежедневно обстреливают Украину, в том числе были зафиксированы удары по энергетике.

Согласно источникам Fox News, президент США осознал, что российский диктатор Владимир Путин затягивает перемирие в Украине. В связи с этим Вашингтон рассматривает усиление санкций против России.

В частности, Трамп лично пригрозил ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

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