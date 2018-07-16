Трамп считает, что у США будут экстраординарные отношения с Россией

По словам Трампа, обсудят "все: от торговли до военных ракет"

Президент США Дональд Трамп считает, что между Соединенными Штатами и Россией будут экстраординарные отношения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Трамп отметил, что отношения между странами в последние годы были довольно напряженными. Однако, по его мнению, у стран есть большие возможности для сотрудничества.

По словам президента США, на встрече с президентом России Владимиром Путиным они обсудят "все: от торговли до военных ракет, ядерного оружия и Китая".

Трамп не сообщил, затронет ли он вопрос вмешательства России в выборы в 2016 году в США, которое критики назвали актом войны.

Напомним, сегодня в Хельсинки проходит встреча Трампа и Путина.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Трамп во время встречи с Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии.

15 июля в Хельсинки начались акции протестов накануне саммита Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.