Трамп вважає, що у США будуть екстраординарні відносини з Росією

За словами Трампа, обговорять "усе: від торгівлі до військових ракет"

Президент США Дональд Трамп вважає, що між Сполученими Штатами і Росією будуть екстраординарні відносини. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Трамп зазначив, що відносини між країнами в останні роки були досить напруженими. Однак, на його думку, у країн є великі можливості для співпраці.

За словами президента США, на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним вони обговорять "усе: від торгівлі до військових ракет, ядерної зброї та Китаю".

Трамп не повідомив, чи зачепить він питання втручання Росії у вибори в 2016 році в США, яке критики назвали актом війни.

Нагадаємо, сьогодні в Гельсінкі проходить зустріч Трампа і Путіна.

Раніше віце-президент США Майк Пенс повідомив, що Трамп під час зустрічі з Путіним обговорить економічні зв'язки двох країн і конфлікти в Україні і в Сирії.

15 липня у Гельсінкі почалися акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа, зокрема, і в підтримку України.