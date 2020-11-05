Трамп о результатах в Мичигане: "Большое число тайно вброшенных бюллетеней"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Мичиган было "большое число тайно вброшенных бюллетеней". По последним данным, там побеждает Джо Байден.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он говорит, что победил бы в Мичигане, если бы "там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней".

"Мы объявили, чтобы набрать необходимое число голосов выборщиков, о своей победе в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, а также в штатах Джорджия и Северная Каролина, в каждом из которых имеется солидное лидерство Трампа. Кроме того, мы заявляем о победе в штате Мичиган, если бы там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней, об этом широко сообщалось", - написал Трамп.

Напомним, Джозеф Байден победил на выборах в "колеблющемся" штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.

Ранее Дональд Трамп обратился в суд с просьбой остановить подсчет голосов в штате Мичиган.

Руководитель избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа Билл Степиен заявил, что они потребуют пересчитать голоса в штате Висконсин.