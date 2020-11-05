Трамп про результати в Мічигані: "Велика кількість таємно вкинутих бюлетенів"

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що в штаті Мічиган було "велике число таємно вкинутих бюлетенів". За останніми даними, там перемагає Джо Байден.

Про це Трамп написав в своєму Twitter.

Він каже, що переміг би в Мічигані, якби "там насправді не було великого числа таємно вкинутих бюлетенів".

"Ми оголосили, щоб набрати необхідну кількість голосів вибірників, про свою перемогу в Пенсільванії, яка не допускає законних спостерігачів, а також в штатах Джорджія і Північна Кароліна, в кожному з яких є солідне лідерство Трампа. Крім того, ми заявляємо про перемогу в штаті Мічиган, якби там насправді не було великого числа таємно вкинутих бюлетенів, про це широко повідомлялося ", - написав Трамп.

Нагадаємо, Джозеф Байден переміг на виборах в "хиткому" штаті Мічиган. Там він повинен забрати 16 голосів вибірників.

Раніше Дональд Трамп звернувся до суду з проханням зупинити підрахунок голосів у штаті Мічиган.

Керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Білл Степіен заявив, що вони зажадають перерахувати голоси в штаті Вісконсін.