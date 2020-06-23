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Трамп: Болтон должен сесть в тюрьму за публикацию мемуаров

Новости » Политика     23.06.2020 - 17:51
Трамп: Болтон должен сесть в тюрьму за публикацию мемуаров
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп заявил, что Болтон опубликовал секретную информацию

Президент США Дональд Трамп считает, что его экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон должен сесть в тюрьму за публикацию мемуаров о Белом доме. По его мнению, книга Болтона содержит секретную информацию.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

В частности, Трамп назвал Болтона "бессердечным парнем", поскольку опубликовал мемуары с секретной информацией о работе Белого дома еще во время его президентства.

"Я считаю, что он преступник, и я считаю, честно говоря, что он должен за это сесть в тюрьму", - добавил Трамп.

Отметим, в книге Болтон критикует Трампа за его якобы некомпетентность во внешней политике и, в частности, за отсутствие стратегий по России и Китаю.

Напомним, в своей книге Болтон заявил, что Трамп всегда был враждебен по отношению к Украине и не хотел предоставлять военную помощь.

До выхода книги Трамп заявлял, что Болтон будет привлечен к уголовной ответственности, если мемуары все-таки опубликуют; американский президент также заявил, что расценит публикацию конфиденциальных разговоров как разглашение секретной информации.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампДжон Болтон
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